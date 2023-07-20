Москва, 20 июля, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли принимать очное участие в предстоящем саммите G20 в Индии, сообщил 20 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет решения», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, председательство Индии в G20 началось в ноябре 2022 года. В том же месяце в Нью-Дели началась подготовка к саммиту. Представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи объявил, что встречу лидеров стран запланировали провести в сентябре 2023 года.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что на саммите планирует поднять наиболее важные вопросы глобального значения: глобальный рост, продовольственную и энергетическую безопасность, защиту окружающей среды, здравоохранение и цифровую трансформацию.

В Кремле ранее заявляли, что решение об участии президента РФ Владимира Путина будет приниматься дополнительно, но он может посетить эту встречу.