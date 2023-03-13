Москва, 13 марта, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может поехать на G20 в Индию. Об этом 13 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Этого нельзя исключать, Россия продолжает полноформатное участие в двадцатке, намерена и дальше это делать, но решение полка не принималось», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии надеются на приезд российского президента Владимира Путина на саммит G20 в Нью-Дели в сентябре 2023 года.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что главы МИД стран G20 в ходе саммита в Нью-Дели пришли к консенсусу по многим вопросам, несмотря на разногласия по Украине.