В Кремле не исключают визита Путина на саммит G20 в Индии
Песков: Путин может посетить саммит G20 в Индии
Москва, 13 марта, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может поехать на G20 в Индию. Об этом 13 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Этого нельзя исключать, Россия продолжает полноформатное участие в двадцатке, намерена и дальше это делать, но решение полка не принималось», — уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индии надеются на приезд российского президента Владимира Путина на саммит G20 в Нью-Дели в сентябре 2023 года.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что главы МИД стран G20 в ходе саммита в Нью-Дели пришли к консенсусу по многим вопросам, несмотря на разногласия по Украине.