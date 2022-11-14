Нью-Дели, 14 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита G20 на Бали намерен обсудить с лидерами группы ключевые вопросы глобального значения, сообщили в канцелярии премьера Индии.

Kremlin.ru Нарендра Моди

«Во время саммита на Бали я проведу обширные дискуссии с другими лидерами G20 по ключевым вопросам глобального значения, таким как оживление глобального роста, продовольственная и энергетическая безопасность, окружающая среда, здравоохранение и цифровая трансформация», — сообщили в канцелярии.

Также Моди добавил, что на полях саммита G20 он встретится с лидерами ряда других стран-участниц и рассмотрит прогресс в двусторонних отношениях Индии с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20.

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