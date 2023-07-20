Симферополь, 20 июля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. В посёлке городского типа Раздольное на северо-западе Крыма после атаки украинского БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом 20 июля сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.

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«Введён уровень чрезвычайно ситуации муниципального уровня», — сказал он в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, сформированы группы по определению ущерба гражданским объектам. На месте падения БПЛА работают следователи, местность обследуется взрывотехниками.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о гибели ребёнка из-за удара украинского БПЛА по посёлку на северо-западе полуострова и о повреждении четырёх административных зданий.

Уполномоченный по правам ребёнка в Крыму Ирина Клюева заявила, что украинские власти действуют цинично и бесчеловечно, когда отдают приказы об ударах по гражданской инфраструктуре.