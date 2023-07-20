Вашингтон, 20 июля, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Военная помощь Вашингтона киевской армии лишь продлевает агонию режима президента Украины Владимира Зеленского. Так журналистам прокомментировал выделение очередного пакета США Киеву на сумму 1,9 млрд долларов посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Дипломат считает, что поставки оружия ВСУ приводят к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. И их кровь — полностью на совести тех, кто «бредит идеями нанести России стратегическое поражение».

«Американская помощь лишь продлит агонию режима Зеленского», — считает Антонов.

Он отметил, что в Белом доме «не хватает смелости признать», что планы нанести России поражение на поле боя рушатся.

«Украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии. В приступе бессильной злобы Вашингтон направляет марионеткам новые ракеты и боеприпасы, рассчитывая причинить нам ущерб. Никакой многомиллионный пакет не исправит отчаянное положение киевской хунты», — добавил посол.

Как сообщало ИА Регнум, США выделяют Украине новый пакет военной помощи. Согласно заявлению американского военного ведомства, США предоставят Киеву 4 системы NASAMS, снаряды для артиллерии, оборудование для разминирования.

Кроме того, США поставят ВСУ беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade. Их число не уточняется.

Россия раскритиковала решение США дать Киеву кассетные боеприпасы. По словам Анатолия Антонова, подобными действиями Америка приближает человечество к новой мировой войне. Это жест отчаяния из-за нежелания признать провал украинского контрнаступления.