Чикаго, США, 20 июля, 2023, 00:08 — ИА Регнум. На чикагской бирже взлетела цена на пшеницу после того, как в Минобороны России заявили о рассмотрении идущих в порты Украины судов в качестве перевозчиков оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

По данным торгов на 19 июля 22:50 мск, стоимостью фьючерса на поставку пшеницы в сентябре 2023 года на бирже в Чикаго выросла на 8,16% до 7,25 доллара за бушель.

Резкий рост котировок произошёл сразу после заявлений Минобороны России. По состоянию на 17:59 мск стоимость фьючерса составляла 6,95 доллара за бушель, к 18:20 мск цены резко повысились до 7,3 доллара за бушель.

Как сообщало ИА Регнум, согласно заявлению Минобороны, с полуночи 20 июля Россия на фоне прекращения зерновой сделки будет рассматривать все суда, следующие в украинские порты по Чёрному морю, как потенциальных перевозчиков военных грузов и рассматривать страны, под флагами которых они идут, как вовлечённые в конфликт.

Были изданы все информационные предупреждения об отзыве Россией гарантий безопасности мореплавателям в связи с приостановкой «черноморской инициативы». Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Власти США готовы содействовать Украине в поставках зерна на мировые рынки, но сообщить о конкретных мерах поддержки движения судов в украинские порты не смогли.

Координационный центр ООН 15 июля признал, что беднейшие страны получили в рамках сделки только 10% кукурузы и 40% пшеницы, вывезенных с территории Украины (90% кукурузы и 60% пшеницы отправились в страны с доходами высокими и выше среднего).

Срок действия черноморской инициативы, которую в Стамбуле 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, истёк 17 июля. В российском МИД заявили об отсутствии оснований для её продления.