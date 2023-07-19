Москва, 19 июля, 2023, 22:46 — ИА Регнум. В Москве на улице Дмитрия Ульянова около дома №31 в результате дорожной аварии пострадали четыре человека, сообщили 19 июля в столичной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Водитель автомобиля такси «Шкода» совершил наезд на женщину 1967 года рождения, которая, с тремя детьми (2019, 2017 и 2013 годов рождения), пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте», — говорится в сообщении.

В результате ДТП четверых пешеходов с травмами доставили в медицинские учреждения.

По факту дорожной аварии организована проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля беременная женщина пострадала в ДТП с участием двух автобусов на МКАД. Авария произошла на 90-м километре внешней стороны московской кольцевой автодороги. Всего травмы получили 13 человек.

В апреле в Москве 87-летняя женщина упала на дорогу, потеряв сознание из-за ухудшения здоровья. Водитель автомобиля Ford, выезжая с парковки, не заметил лежащую на дороге женщину и дважды совершил наезд на неё.