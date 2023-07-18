Москва, 18 июля, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Беременная женщина пострадала в ДТП с участием двух автобусов на МКАД 18 июля. Как сообщил источник ИА Регнум, авария произошла на 90-м километре внешней стороны московской кольцевой автодороги.

Иван Шилов ИА REGNUM

Всего, по последним данным, травмы получили 13 человек. На место уже прибыли экстренные службы, медики осматривают пострадавших. Среди госпитализированных беременная женщина.

Причины аварии устанавливаются.

Ранее во вторник на столичный регион обрушилась сильная непогода. Менее чем за час в Москве выпала четверть месячной нормы осадков.