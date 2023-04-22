Москва, 23 апреля, 2023, 01:22 — ИА Регнум. Пенсионерку, упавшую на дорогу из-за резкого ухудшения самочувствия, дважды переехал водитель на северо-западе Москвы. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл во дворе дома на улице Паршина, возле парковки. По предварительным данным, 87-летняя женщина упала на дорогу, потеряв сознание из-за ухудшения здоровья. Водитель автомобиля Ford, выезжая с парковки, не заметил лежащую на дороге женщину и дважды совершил наезд на неё.

Пострадавшая была госпитализирована, но несмотря на усилия врачей, скончалась от полученных травм. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего, изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения, идёт опрос свидетелей.

Прокуратура города поставила на контроль доследственную проверку по данному делу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с микроавтобусом в Башкирии, в результате которого погиб один человек, 12 пострадали.