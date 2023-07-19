Москва, 19 июля, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Западные страны чинят России препятствия даже для бесплатных поставок удобрений в беднейшие страны, заявил 19 июля президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Запад, некогда столкнувший Африку в пучину войн, голода и нищеты, сейчас продолжает свою неоколониальную политику, отметил президент.

Новость дополняется.