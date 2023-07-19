Москва, 19 июля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Вероятность совершения Украиной теракта на Запорожской АЭС остаётся высокой, заявил 19 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что остановился бы на цифре семь по шкале опасности от одного до десяти.

«С сожалением ещё раз должен сказать, что наш основной враг — это даже не украинский режим, они несубъектны. И что за них решат силы, которые находятся за тысячи километров от этого места, очень сложно предположить», — отметил он.

Карчаа добавил, что эти силы уверовали в свою безнаказанность и неуязвимость, поэтому вероятность теракта на Запорожской АЭС остаётся высокой.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля ВСУ активизировали работу беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции. Российские военные сообщили, что находятся в полной боевой готовности отражать любую атаку ВСУ.

12 июля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сотрудники ФСБ задержали диверсантов, готовивших атаку на Запорожскую атомную электростанцию. Злоумышленники должны были осуществить лазерную наводку ракет. Подготовку диверсанты проходили в Германии у британских инструкторов.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв рассказал, что для обеспечения безопасности российских АЭС приняты все необходимые меры. Лихачёв добавил, что мобилизованы специальные силы Министерства обороны, в том числе противовоздушная оборона.

Тем временем глава МЧС Александр Куренков сообщил, что МЧС России создаст в Запорожской области спасательный центр для защиты потенциально опасных объектов, в том числе Запорожской АЭС.