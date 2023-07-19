В Росэнергоатоме оценили вероятность теракта на Запорожской АЭС
Росэнергоатом: вероятность теракта на Запорожской АЭС остаётся высокой
Москва, 19 июля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Вероятность совершения Украиной теракта на Запорожской АЭС остаётся высокой, заявил 19 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала.
Он уточнил, что остановился бы на цифре семь по шкале опасности от одного до десяти.
«С сожалением ещё раз должен сказать, что наш основной враг — это даже не украинский режим, они несубъектны. И что за них решат силы, которые находятся за тысячи километров от этого места, очень сложно предположить», — отметил он.
Карчаа добавил, что эти силы уверовали в свою безнаказанность и неуязвимость, поэтому вероятность теракта на Запорожской АЭС остаётся высокой.
Как передавало ИА Регнум, 10 июля ВСУ активизировали работу беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции. Российские военные сообщили, что находятся в полной боевой готовности отражать любую атаку ВСУ.
12 июля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сотрудники ФСБ задержали диверсантов, готовивших атаку на Запорожскую атомную электростанцию. Злоумышленники должны были осуществить лазерную наводку ракет. Подготовку диверсанты проходили в Германии у британских инструкторов.
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв рассказал, что для обеспечения безопасности российских АЭС приняты все необходимые меры. Лихачёв добавил, что мобилизованы специальные силы Министерства обороны, в том числе противовоздушная оборона.
Тем временем глава МЧС Александр Куренков сообщил, что МЧС России создаст в Запорожской области спасательный центр для защиты потенциально опасных объектов, в том числе Запорожской АЭС.