Мелитополь, 10 июля, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Киевская армия активизировала работу беспилотников в районе Запорожской атомной электростанции. О готовности российских военных отражать любую атаку противника рассказал командир подразделения.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

Как пояснил офицер, главная задача — не пропустить диверсионную группу и дать отпор в случае появления боевиков.

«Когда была водная гладь, мы ожидали диверсантов по воде, сейчас есть вероятность прорыва ДРГ на квадроциклах. Все настроены жёстко и серьёзно. Если противник решится пройти, мы встретим и не допустим прорыва и диверсионных действий в отношении электростанции», — заверил командир.

Снайпер, находящийся на одном из наблюдательных постов, рассказал РИА Новости, что участились ночные вылеты дронов, запускают ВСУ ночью сигнальные ракеты.

«Дают знать, что они тут присутствуют», — добавил снайпер с позывным Пианист.

Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский бездоказательно обвинил Москву в подготовке теракта на Запорожской АЭС. Это произошло накануне визита в Россию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В Кремле слова Зеленского назвали очередной ложью, а в «Росэнергоатоме» предположили, что сам Киев может готовить теракт или удар по атомной станции, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией.

По словам представителя РФ при ООН Василия Небензи, участившиеся заявления Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС крайне настораживают. Недавно посетившие станцию представители МАГАТЭ могли убедиться в их абсурдности.

России невыгодно проводить диверсии на Запорожской АЭС, потому что она вложила огромные средства в нормализацию работы станции, заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.