Москва, 19 июля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки поразили склад боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили 19 июля в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации

Потери противника на данном направлении за сутки составили до 100 военнослужащих, отметили также в ведомстве.

«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», огнём артиллерии, ударами оперативно-тактической и армейской авиации отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Кармазиновка, Шипиловка, Кременная и Белогоровка Луганской Народной Республики», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, на данном направлении подразделениям ВСУ в районах Новосадового, Ямполовки и Серебрянки (ДНР) было нанесено огневое поражение. В районе Торского (ДНР) ВС России пресекли действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ, а в районе Ямполя (ДНР) уничтожили склад боеприпасов. Также на данном направлении за минувшие сутки было уничтожено девять единиц техники (две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две гаубицы Д-30).

Также 19 июля в Минобороны сообщили о продвижении российских войск на купянском направлении, нанесении группового удара по объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы, нанесении удара по авиабазе Канатово в Кировоградской области и занятии железнодорожной станции Молчаново в Харьковской области.