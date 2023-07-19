Москва, 19 июля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России нанесли удар по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины в Кировоградской области, сообщил 19 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области», — сказал он.

Представитель Минобороны добавил, что цель удара была достигнута.

В июне российские военные уже наносили удар по этой авиабазе. В частности, в сводке Минобороны отмечалось, что в рамках проведения специальной военной операции в ночь на 24 июня ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах Канатово в Кировоградской области, а также Днепр. Все объекты также были поражены.

Также Конашенков на брифинге 19 июля сообщил, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля Минобороны РФ сообщило, что в районе Одессы и Николаева уничтожены хранилища топлива ВСУ общим объёмом около 70 тысяч тонн. Эти удары Минобороны РФ назвали «ударами возмездия» за теракты против России.

В ночь на 19 июля мощные взрывы, помимо Одессы и области, звучали также в Николаеве, Киеве, Харькове, Запорожье и ряде других городов, контролируемых Украиной. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что атака ВС России на объекты в городе и его пригородах стала самой масштабной с момента начала специальной военной операции.