Москва, 19 июля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Российские подразделения продвинулись на купянском направлении более чем на километр в глубину. По фронту продвижение составило до двух километров, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 июля на брифинге.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он заявил о продолжении успешных наступательных действий подразделений Западной группировки войск на купянском направлении. Под контроль ВС РФ перешла железнодорожная станция Молчаново в Харьковской области.

«За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту», — сказал Конашенков.

Подразделения ВСУ поражены у Синьковки, Кисловки и Берестового (Харьковская область), а также у Новосёловского в ЛНР. Украинский склад боеприпасов уничтожен у Песчаного в Харьковской области.

Противник за сутки потерял на этом направлении до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ Krab польского производства и «Гвоздику», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля в Минобороны заявили о продвижении подразделений Западной группировки войск примерно на 1,5 км на купянском направлении. Противник за сутки потерял на этом направлении до 100 военнослужащих и восемь единиц техники. ВС России отразили две атаки ВСУ и пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп.