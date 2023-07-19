Москва, 19 июля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы. Об этом 19 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Сегодня ночью Вооружённые силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе города Одесса», — сказал Конашенков.

Он добавил, что удар также был нанесён по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.

Представитель Минобороны отметил, что все назначенные объекты были поражены, цель удара достигнута.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля Минобороны РФ сообщило, что в районе Одессы и Николаева уничтожены хранилища топлива ВСУ общим объёмом около 70 тысяч тонн. Эти удары Минобороны РФ назвали «ударами возмездия» за теракты против России.

В ночь на 19 июля мощные взрывы, помимо Одессы и области, звучали также в Николаеве, Киеве, Харькове, Запорожье и ряде других городов, контролируемых Украиной. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что атака ВС России на объекты в городе и его пригородах стала самой масштабной с момента начала специальной военной операции.