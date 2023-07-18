Москва, 18 июля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвинулись на купянском направлении примерно на полтора километра, заявили 18 июля в Министерстве обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В российском оборонном ведомстве отметили, что на указанном направлении подразделения Западной группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности.

«Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до 1,5 км в глубину», — заявили в Минобороны.

Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады теробороны ВСУ в Котляровке (Харьковская область).

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесли 12 ударов по позициям 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ на купянском направлении.

Шестнадцатого июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российская армия ведёт активное наступление на купянском направлении, а также продолжает наступательные действия на авдеевском и марьинском направлениях.