Москва, 18 июля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ходе проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении было уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, а также восемь единиц техники, были отражены две попытки ВСУ атаковать и пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп, сообщили 18 июля в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Макеевка Луганской Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, в районе Кузьмино (ЛНР) были пресечены действия диверсионно-разведывательной группы ВСУ, отметили в ведомстве. За сутки на этом направлении было уничтожено до 100 военнослужащих противника и восемь единиц техники (две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка и две гаубицы Д-30), добавили в Минобороны.

Также в ведомстве 18 июля заявили о нанесении группового «удара возмездия» высокоточным оружием по пунктам, где готовились теракты против России, и уничтожении крупных хранилищ топлива ВСУ в районах Одессы и Николаева.

Кроме того, за сутки были отражены 20 атак ВСУ на четырёх направлениям, уничтожено 43 беспилотника противника. На купянском направлении ВС России ведут успешные наступательные действия, продвижение составило до двух километров.