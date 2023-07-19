Москва, 19 июля, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Предложение ограничить в России предельную скорость электросамокатов, оборудованных шинами с воздушными камерами и литыми бескамерными шинами, с 25 км/ч до 20 км/ч выглядит как популистская мера, так как 5 км/ч — это малозаметное понижение. Об этом корреспонденту ИА Регнум 19 июля заявил эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Вообще же повторяется история столетней давности, когда сначала пешеходов выгнали с дорог, а теперь выгоняют с тротуаров», — сказал он.

Кроме того, Валдин усомнился в том, что идея такого понижения в принципе реализуема.

«Предположим, это ещё можно сделать для шеринговых (то есть сдающихся в аренду — прим. ИА Регнум) самокатов. Но я периодически вижу людей, которые явно не на шеринговых самокатах несутся под полтинник. И кто это будет контролировать? Тем более что сейчас у нас сократили количество экипажей, которые патрулируют улицы. Видеокамеры самокаты идентифицировать не могут. Кроме того, никто не распространяет скоростные ограничения на велосипедистов», — сказал Валдин.

Скептично отнеслась к такому предложению и директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Она сослалась на статистику операторов, которая показывает, что очень редкий пользователь ездит с предельной скоростью 25 км/ч, да и то если дорогая ровная, предсказуемая и рядом нет никаких помех. А так скорость в условиях потока пешеходов, манёвров и объезда неровностей уже не превышает 20 км/ч.

Во-вторых, она предложила сосредоточиться на ограничении скорости не прокатных самокатов, а частных, которые, по её словам, сейчас ездят с любой скоростью — и 30, и 40, и 50 км/ч.

«Это касается не только самокатов, а любых средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это вопрос более актуальный», — заметила Эрдман.

Она согласилась с тем, что сокращение предельной скорости с 25 км/ч до 20 км/ч «не сделает никакой погоды».

«Я подозреваю, что это попытка поиграть в безопасность, которая существенно никак не повлияет на поведение пользователей», — подчеркнула она.

Кроме того, Эрдман считает, что если ещё сильнее снижать скорость СИМ, то можно убить «саму суть микромобильности». Чем сильнее предельная скорость такого средства приближается к скорости пешехода, с тем большей вероятностью люди перестанут пользоваться таким транспортом.

«Мне кажется, что идти по пути снижения скорости — не самый лучший вариант. Самое верное, что можно начать делать — разграничить всех участников дорожного движения и дать каждому свою отдельную часть уличной дорожной сети. То есть автомобилисты ездят по автомобильной дороге, пешеходы остаются на тротуаре, а велосипеды и СИМ — на своей полосе. Вот здесь мы можем говорить про какое-то комфортное и предсказуемое ощущение каждого из участков», — подытожила Эрдман.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов предложил понизить предельно допустимую скорость движения для электросамокатов на литых бескамерных шинах с 25 км/ч до 20 км/ч и уже обратился с такой инициативой в Минтранс. По его словам, такие СИМ имеют слабое сцепление с дорогой, жёсткую амортизацию, меньшую манёвренность, более уязвимы на скользких поверхностях, например во время дождя.

Также ранее ИА Регнум сообщало о том, что в РФ могут ввести обязательную сертификацию электросамокатов, которая будто бы обезопасит покупателей от приобретения подделки. В перечень обязательных требований могут включить ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светоотражателей и светотехники, а также площадки под крепление идентификационного номера.

Между тем в СПЧ считают, что статистика дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов свидетельствует о том, что внесённые в ПДД поправки об использовании этого вида транспорта не принесли желаемого эффекта.