Москва, 11 июля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Пока электросамокаты относились к категории несертифицированных товаров, владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ) подвергали себя и окружающих большой опасности, рискуя приобрести некачественный, взрывоопасный товар. Введение обязательной сертификации электросамокатов поможет покупателям обезопасить себя от приобретения подделки. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Сергей Карпухин/ТАСС

Ранее в Минпромторге России рассказали о проработке вопроса обязательной сертификации электросамокатов. В перечень обязательных требований планируется ввести такие критерии, как ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светоотражателей и светотехники, а также площадки под крепление идентификационного номера. После этого планируется, что следующим этапом станет обязательная регистрация СИМа в ГИБДД.

Как подчеркнул эксперт Народного фронта Склянчук, пока электросамокаты относятся к категории несертифицированных товаров. Но при этом их популярность растёт, а потому спрос на них увеличивается.

«Электросамокаты стали сейчас так популярны, что продаются уже в магазинах бытовой электроники наряду с пылесосами и чайниками. Из-за большой конкуренции они падают в цене, а покупатель нередко выбирает именно дешёвый товар, не понимая, что такая продукция может прослужить совсем недолго и оказаться некачественной. Очень часто электросамокаты заказывают просто в интернете, покупают поддержанный товар», — рассказал Склянчук.

В итоге, по словам эксперта, покупателям попадаются некачественные и небезопасные товары.

«Самая опасная часть электросамоката — его аккумулятор. Он может взорваться или загореться прямо во время зарядки или езды. Некачественные СИМы могут привести к тому, что во время движения заклинит руль или тормозное устройство, что приведёт к аварии. А введение сертификации — это мягкая форма очищения рынка от небезопасной продукции, от подделок», — отметил эксперт.

Как заметил Склянчук, по задумке российского ведомства, теперь производителям электросамокатов нужно будет получать сертификат соответствия, а значит, появятся и новые модели, которые будут предполагать уже сразу скоростные ограничители, наличие светоотражателей и место для номерного знака. По мнению эксперта, желание каких-то народных мастеров пытаться усовершенствовать, «прокачать» свой СИМ не будет массовым и быстро сойдёт на нет, так как уже сейчас любая серьёзная переделка средства передвижения контролируется КоАПом, а за электросамокатами наблюдение только усилится. На это же обратила внимание и директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Она допустила, что иногда в проблемах с аккумуляторами СИМов виноваты сами владельцы, занимающиеся «прокачкой».

«Мы знаем ситуации, когда батареи взрываются. Но часто это бывает из-за неправильной зарядки или пользователи сами вмешиваются в конструктив самоката. Но тогда и покупаться СИМы должны у не у сомнительных производителей, а у каких-то брендов со знаком качества, с сертификатом. Как, например, поступают компании, предоставляющие аренду электросамокатов», — рассказала Эрдман.

По мнению эксперта, введение обязательной сертификации поможет полноценному соответствию нормам ГОСТа, действующего с февраля 2023 года, пока же его соблюдение добровольно и не гарантирует безопасное использование СИМов.

Как отметили оба собеседника ИА Регнум, сама идея сертификации позволит повысить безопасность в местах использования электросамокатов. Но Склянчук также обратил внимание и на нехватку пунктов утилизации некачественных или вышедших из строя электросамокатов. По его мнению, Министерству природных ресурсов нужно продумать этот момент, тем более что популярность СИМов не предвещает снижения.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети, предложил ввести для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности государственные номерные знаки. По его мнению, без этого преждевременно говорить о штрафах за нарушения ПДД для тех, кто ими управляет. Кроме того, по мнению сенатора, нужно штрафовать на 1 тыс. руб. пользователей за поездку вдвоём на одном самокате.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в России вступило в силу постановление правительства, которым внесены изменения в ПДД, касающиеся использования электросамокатов и другой аналогичной техники. В частности, передвигаться на них можно со скоростью, не превышающей 25 километров в час. При этом если масса электротранспорта не более 35 килограммов, то разрешено использовать велосипедные и пешеходные дорожки, тротуары.

4 июля в Москве стартовал эксперимент по подключению электросамокатов к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Эксперимент будет проходить до конца прокатного сезона самокатов. В рамках инициативы в столице появятся различные зоны ограничения максимальной скорости СИМов ― до 10 км/ч, 15 км/ч и 20 км/ч. Например, на тротуарах, пешеходных переходах и в парках.