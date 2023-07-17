Москва, 17 июля, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов свидетельствует о том, что внесённые в ПДД поправки об использовании этого вида транспорта не принесли желаемого эффекта, заявили 17 июля в Совете по правам человека при президенте России.

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Ранее глава совета Валерий Фадеев попросил МВД предоставить соответствующую статистику за второй квартал 2023 года, сказано в публикации в официальном Telegram-канале СПЧ.

«Из полученных данных за второй квартал 2021, 2022 и 2023 годов вырисовывается такая картина: число ДТП с участием СИМ существенно растет (192/ 295/496), число пострадавших — тоже (201/307/516). Что касается жертв, то во втором квартале 2021 года при столкновении с СИМ погибло четыре человека, во втором квартале 2022 года — один, во втором квартале 2023 года — пять», — рассказали в СПЧ.

Ранее принятые поправки в ПДД об ужесточении ответственности за нарушения, совершённые теми, кто управляет электросамокатами, очевидно, не работают, отметил Фадеев.

«Расчеты показывают, что опасность СИМ [средств индивидуальной мобильности] равна опасности транспортных средств. Если посчитать удельное число пострадавших на 100 тысяч СИМ и на 100 тысяч автомобилей, то оно практически одинаково. Самокаты вовсе не являются безопасным транспортным средством. И пешеходы теперь не чувствуют себя на тротуаре в безопасности», — цитирует главу совета Telegram-канал СПЧ.

Как сообщалось ранее, в июле 2023 года заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев заявил, что для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности следует ввести государственные номерные знаки, поскольку без этой меры рассуждать о штрафах за нарушения ПДД для тех, кто ими управляет, преждевременно.