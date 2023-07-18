Москва, 19 июля, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Секретариат ООН располагает возможностью в течении ещё 90 дней продолжать свою работу по нормализации российского сельхозэкспорта в рамках подписанного с РФ меморандума, говорится 18 июля в сообщении МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Уточняется, что в пункте 6 меморандума Россия — ООН соглашение действует в течение трёх лет, в случае выхода из него одной из сторон необходимо уведомить об этом другую за три месяца.

«Таким образом, у Секретариата ООН ещё есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта. Это как раз те 90 дней, в течение которых Генсекретарь ООН планировал восстановить доступ к системе SWIFT для «дочерней» или аффилированной структуры «Россельхозбанка», как это было указано в процитированном им послании», — добавили в ведомстве.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сознательно игнорирует факты, которые указаны в текстах черноморской инициативы и меморандума, где прописаны поставки российского аммиака, которые так и не были налажены, а аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в итоге и вовсе был взорван на подконтрольной Украине территории.

Много также говорится в целом о снижении мировых цен на продовольствие из-за зерновой сделки. На деле на всех мировых биржах цены на зерно практически не изменились, указали в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия больше не собирается верить обещаниям западных стран и ООН по зерновой сделке. Москва может вернуться к этому соглашению только после конкретных результатов. Российская сторона предоставила все возможности Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, была готова к совместной работе, делала всё зависящее, чтобы разблокировать ситуацию. Но больше Москва не согласится на заверения, обещания и вброшенные в последний момент инициативы, добавила Захарова.

17 июля о фактическом прекращении черноморской инициативы объявил Кремль. Позднее МИД сообщил, что Россия не намерена продлевать соглашение, о чём уведомлены Турция, Украина и Секретариат ООН. Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле.