Шахты, Ростовская область, 19 июля, 2023, 00:22 — ИА Регнум. В городе Шахты Ростовской области нашли шестилетнюю девочку, которую с детской площадки увёл неизвестный мужчина. Личность злоумышленника удалось установить. Ребёнок был обнаружен по месту жительства подозреваемого, сообщили 18 июля в пресс-службе МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Благодаря принятым мерам была оперативно установлена личность мужчины, который увёл ребёнка, и его место жительства. Сотрудники полиции немедленно выехали к нему домой, где и была обнаружена пропавшая. В настоящее время её осматривают медики», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый задержан для разбирательства, мотивы его действий выясняются.

По информации следственного управления СК России по Ростовской области, шестилетняя девочка ушла с неизвестным мужчиной с детской площадки, расположенной в городе Шахты по улице Хабарова.

Подозреваемым в похищении ребёнка оказался местный житель 1981 года рождения. Он задержан. Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Как сообщало ИА Регнум, шестилетняя девочка Алиса, которая пропала в городе Шахты Ростовской области, найдена живой. Поиски ребёнка велись с вечера 18 июля. В последний раз её видели в магазине с мужчиной. Девочка вышла с ним, и они ушли в неизвестном направлении. Мужчина говорил прохожим, которые пытались его остановить, что это его дочь. К поиску подключили волонтёров.

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Двоих мальчиков десяти и тринадцати лет с 16 июля разыскивает полиция в Красноярске. Вечером мальчики вместе ушли гулять и домой не возвращались. Родители сначала пытались найти детей самостоятельно, а затем обратились в полицию.