Красноярск, 16 июля, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Двоих мальчиков десяти и тринадцати лет разыскивает полиция в Красноярске. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Уточняется, что с заявлением о пропаже детей в дежурную часть ОП №7 МУ МВД России «Красноярское» в ночь на 16 июля обратились две женщины. Вечером мальчики 2010 и 2013 годов рождения вместе ушли гулять и домой не возвращались. Родители сначала пытались найти детей самостоятельно, а затем обратились в полицию.

Сотрудники полиции занялись поисками детей. Отмечается, что оба мальчика худощавого телосложения, ростом 130 см. У младшего русые волосы, серые глаза, был одет в серую футболку с рисунком, синие брюки, черные сандалии, при себе у мальчика был чёрный рюкзак. У старшего чёрные волосы, короткая стрижка, карие глаза. Одет в тёмно-синюю футболку, чёрные шорты и черные сланцы.

Ориентировка на детей передана всём наружным нарядам полиции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что одиннадцатилетняя девочка потерялась у Фишт-Оштеновского массива на Майкопском перевале во время отдыха с родителями на турбазе.

В ночь на 14 июля спасатели Адыгейского отряда МЧС выехали к Майкопскому перевалу для поисков ребёнка, а в 06:00 мск к горному массиву из Сочи вылетел вертолет со спасателями.