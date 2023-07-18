Шахты, Ростовская область, 18 июля, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Шестилетняя девочка Алиса, которая пропала в городе Шахты Ростовской области, найдена живой. Об этом 18 июля сообщил Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По предварительным данным, 6-летнюю Алису, которая пропала в Шахтах, нашли. Девочка жива, с ней всё хорошо», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА Регнум передавало, что с вечера 18 июля в Шахтах разыскивали девочку в возрасте шести лет, которая ушла с детской площадки с неизвестным мужчиной.

В последний раз ребёнка видели в магазине с мужчиной. Девочка вышла с ним, и они ушли в неизвестном направлении. Мужчина говорил прохожим, которые пытались его остановить, что это его дочь. К поиску подключили волонтёров.