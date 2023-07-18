Пермь, 18 июля, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Школьница из посёлка Октябрьский Пермского края, которую сверстник облил горючим и поджёг, умерла в больнице. Об этом сообщили 18 июля в краевом минздраве.

Александр Щербак/ТАСС

Медики боролись за жизнь 16-летней девушки с 9 июля. Её нашли возле железной дороги недалеко от дома обвиняемого, на теле были обширные ожоги.

«Медицинскими работниками Прикамья была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти её не удалось», — сообщили в минздраве краевому порталу «59.ru».

13 июля в пермском минздраве сообщили, что школьницу нельзя перевезти на лечение в Москву из-за крайне тяжёлого состояния. Источник издания отмечал, что девушка получила ожоги 2–3-й степени, а площадь поражения тела составляет 80–85%.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении подростка, поджёгшего свою знакомую, ранее возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По данным следствия, 8 июля он попытался расправиться с девушкой из-за конфликта.