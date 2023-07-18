Лондон, 18 июля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Программа страхования грузов, покрывающая поставки зерна с Украины по безопасному морскому коридору, приостановлена. Об этом 18 июля сообщает Reuters со ссылкой на страхового брокера Marsh.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам представителя компании Дэвида Роу, в настоящее время программа страхования приостановлена в связи с тем, что зерновая сделка не была продлена.

По информации агентства, программа страхования предусматривала покрытие до $50 млн на каждый груз. Её осуществлял страховщиком Ascot, который входит в ассоциацию Lloyd’s of London.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Россия официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия зерновой сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

МИД России назвал итоги этой сделки неутешительными. Так, за период существования договорённостей из портов Украины было вывезено в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших стран, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 июля предостерёг, что попытки продолжить зерновую сделку без участия Москвы приведут к рискам, так как зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий.

Зерновая сделка не принесла результатов для российской экономики, поскольку данные Москве обещания так и не были выполнены, отметила в беседе с корреспондентом ИА Регнум доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.