Москва, 17 июля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Зерновая сделка не принесла результатов российской экономике, поскольку требования Москвы не были выполнены, несмотря на данные ей обещания, считает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 17 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её словам, те уступки, на которые соглашалось российское руководство, воспринимались не как сигналы о необходимости всё-таки выполнить условия России, а как слабость.

«Парадигма мышления западных стран не изменилась, поэтому и на этот раз были заверения, что с РФ будут сняты ограничения в сфере АПК, но только после очередного продления срока действия зерновой сделки. В итоге все стороны этого соглашения получили уведомления об отказе продления сделки. По сути, для России ничего не поменялось. Но потенциально такой шаг может отрезвить западные страны для правильной оценки заявлений руководства РФ и национальных интересов страны», — пояснила Прикладова.

В результате завершения зерновой сделки Украине, по словам экономиста, придётся переориентировать свои экспортные потоки с морских маршрутов на сухопутные, направив зерновую продукцию через страны Евросоюза, где она с большой долей вероятности и останется.

При этом важно помнить, что подавляющая часть урожая зерновых приходилась на восточные области, которые теперь входят в состав России, поэтому позиции Украины на мировом рынке зерна в 2023 году ослабнут.

По мнению Прикладовой, для Турции зерновая сделка являлась скорее политическим инструментом, который был успешно использован в предвыборной кампании.

«Сейчас это уже сыгранная карта. Хотя Анкару и ждут экономические потери из-за сокращения транзитного потока украинского зерна через Турцию», — подытожила экономист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента России, зерновая сделка перестала действовать 17 июля, так как российские условия до сих пор не были выполнены.

Комментируя эту ситуацию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что его страна до последнего прилагала усилия по сохранению этой сделки, которую он считает историческим дипломатическим успехом.

В свою очередь глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв считает, что для РФ прекращение зерновой сделки обернётся позитивными результатами, в частности из-за того, что вырастут издержки по перемещению украинского зерна, что выгодно Москве с точки зрения востребованности её собственной сельхозпродукции.

Позитивно смотрят на перспективы прекращения зерновой сделки в Российской зерновом союзе и в Масложировом союзе России. Там полагают, что для РФ такой поворот событий означает одни только плюсы.