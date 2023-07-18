Москва, 18 июля, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Заявление Германии, Дании, Швеции об информировании Москвы о расследованиях терактов на «Северных потоках» не соответствует действительности, заявила 18 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Это не соответствует действительности — власти этих стран по-прежнему упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной в расследовании данного террористического акта», — сказала она РИА Новости.

Захарова добавила, что эти страны не предоставляют никаких внятных ответов на многочисленные официальные обращения России с призывом поделиться релевантной информацией.

«Примечательно и то, что Германия, Дания и Швеция избегают полноценного участия в тематических дискуссиях СБ ООН, предпочитая направлять «отписки», — уточнила Захарова, добавив, что эти действия лишь усиливают сомнения в эффективности проводимых национальных расследований.

Ранее три страны распространили совместное заявление, в котором утверждают, информировали Россию о расследованиях терактов на «Северных потоках».

Как передавало ИА Регнум, Россия ранее запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения вопросов, связанных с терактом на «Северном потоке». Как указал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, российские представители направили запрос председательствующей в СБ ООН Великобритании пригласить для отчета представителей Дании, Швеции и ФРГ.

Однако представители этих стран не стали принимать участия в заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом проблеме подрыва «Северного потока».

Кроме того, Германия, Дания и Швеция в совместном письме в ООН в преддверии запрошенного Россией заседания Совбеза не смогли обозначить сроки его завершения из-за «беспрецедентного характера диверсий».