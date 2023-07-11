Берлин, 11 июля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Германия, Дания и Швеция 11 июля в совместном письме в ООН в преддверии заседания Совета Безопасности, запрошенного Россией о расследовании теракта на «Северных потоках», не смогли обозначить сроки его завершения из-за «беспрецедентного характера диверсий».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ни одно из расследований не было завершено, и на данный момент ещё невозможно сказать, когда они будут завершены. Характер диверсий беспрецедентен, а расследования сложны», — говорится в сообщении в Twitter датского МИД.

Страны также указали на невозможность установить, организовало ли теракты какое-ибо государство или госсубъект.

Теракт на «Северных потоках» произошёл в сентябре 2022 года. Серия взрывов разрушила нитки трубопроводов в исключительной экономической зоне Швеции и Дании. Их власти совместно с Германией начали расследование, но не допустили до него Россию под предлогом конфиденциальности.

В процессе расследования американский интернет-портал The Grayzone сообщил, что для подрыва газопроводов якобы можно было не использовать много взрывчатки. По мнению его авторов, ключевую роль могло сыграть давление в трубопроводах. Опубликованные изданием кадры последствий теракта якобы указывают, что основная часть повреждений вызвал именно быстрый выброс газа, находящийся под чрезвычайно высоким давлением. Однако директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов подчеркнул, что трубопровод делается из настолько прочной стали с такими толстыми стенками, что внутреннее давление никак не могло на него повлиять.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский позднее сообщил, что российская сторона запросила на 11 июля новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков». Он отметил, что правительство Британии запросило пригласить для отчёта представителей Германии, Дании и Швеции.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина. Об этом он сказал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), представившимися ему президентом Владимиром Зеленским. В разговоре они поинтересовались, кто стоит за терактом, и Киссинджер предположил, что за атакой стоит Украина. Он также заявил, что не верит, что Украина сможет вернуть Крым, и признался, что в США неофициально выступают за установление режима прекращения огня, но не за мирные переговоры.