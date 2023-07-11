Нью-Йорк, США, 12 июля, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Представители Дании, Швеции, ФРГ не принимали участия в заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом проблеме подрыва российских трубопроводов «Северный поток». Это следует из опубликованного 11 июля списка выступающих.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения вопросов, связанных с терактом на «Северном потоке». Как указал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, российские представители направили запрос председательствующей в СБ ООН Великобритании пригласить для отчета представителей Дании, Швеции и ФРГ.

По словам Полянского, ожидания отчёта о трех национальных расследованиях Дании, Швеции и ФРГ со стороны стран — членов ООН нарастают. Однако в сегодняшнем заседании СБ ООН эти три страны участия не принимают.

Россия неоднократно, в том числе на площадке СБ ООН, выражала недовольство в связи с тем, Швеция, Дания и Германия не сообщали о ходе расследования взрывов на «Северных потоках» ни российской стороне, ни Совбезу, несмотря на прозвучавшие призывы ускориться и быть транспарентнее, мир должен узнать, кто виновен. Как заявлял Полянский, Москва требует скорейшего отчета от властей трёх стран.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Германия, Дания и Швеция в совместном письме в ООН в преддверии запрошенного Россией заседания Совбеза о расследовании теракта на «Северных потоках» не смогли обозначить сроки его завершения из-за «беспрецедентного характера диверсий».

Страны также указали на невозможность установить, организовало ли теракты какое-ибо государство или госсубъект.

Теракт на «Северных потоках» произошёл в сентябре 2022 года. Нитки трубопроводов были разрушены мощными взрывами в исключительной экономической зоне Швеции и Дании. Их власти совместно с Германией начали расследование, но не допустили до него Россию под предлогом конфиденциальности.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина. Об этом он сказал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), представившимися ему президентом Владимиром Зеленским. В разговоре они поинтересовались, кто стоит за терактом, и Киссинджер предположил, что за атакой стоит Украина.