Дания, ФРГ и Швеция не пришли на заседание СБ ООН по «Северным потокам»
Представители Дании, Швеции и ФРГ не принимали участия в заседании СБ ООН по «Северным потокам»
Нью-Йорк, США, 12 июля, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Представители Дании, Швеции, ФРГ не принимали участия в заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом проблеме подрыва российских трубопроводов «Северный поток». Это следует из опубликованного 11 июля списка выступающих.
Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения вопросов, связанных с терактом на «Северном потоке». Как указал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, российские представители направили запрос председательствующей в СБ ООН Великобритании пригласить для отчета представителей Дании, Швеции и ФРГ.
По словам Полянского, ожидания отчёта о трех национальных расследованиях Дании, Швеции и ФРГ со стороны стран — членов ООН нарастают. Однако в сегодняшнем заседании СБ ООН эти три страны участия не принимают.
Россия неоднократно, в том числе на площадке СБ ООН, выражала недовольство в связи с тем, Швеция, Дания и Германия не сообщали о ходе расследования взрывов на «Северных потоках» ни российской стороне, ни Совбезу, несмотря на прозвучавшие призывы ускориться и быть транспарентнее, мир должен узнать, кто виновен. Как заявлял Полянский, Москва требует скорейшего отчета от властей трёх стран.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Германия, Дания и Швеция в совместном письме в ООН в преддверии запрошенного Россией заседания Совбеза о расследовании теракта на «Северных потоках» не смогли обозначить сроки его завершения из-за «беспрецедентного характера диверсий».
Страны также указали на невозможность установить, организовало ли теракты какое-ибо государство или госсубъект.
Теракт на «Северных потоках» произошёл в сентябре 2022 года. Нитки трубопроводов были разрушены мощными взрывами в исключительной экономической зоне Швеции и Дании. Их власти совместно с Германией начали расследование, но не допустили до него Россию под предлогом конфиденциальности.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина. Об этом он сказал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), представившимися ему президентом Владимиром Зеленским. В разговоре они поинтересовались, кто стоит за терактом, и Киссинджер предположил, что за атакой стоит Украина.