Мелитополь, 18 июля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. В ночь на 18 июля российские военные уничтожили группу ВСУ, выдвигавшуюся в сторону запорожского направления. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Станислав Красильников/ТАСС

По его словам, разведывательная группа противника выдвигалась в направлении населённых пунктов Степовое и Пятихатки.

«Группа была обнаружена силами 58-й армии и батальона Судоплатова в 700 метрах севернее Пятихаток, группа противника уничтожена», — написал Балицкий.

Он добавил, что на запорожском направлении обстановка за последние сутки остается стабильно напряжённой, противник увеличивает количество обстрелов позиций российских войск.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе села Пятихатки на васильевском направлении запорожского фронта произошла ротация подразделений ВСУ, а также их усиление и укрепление. По его словам, эти действия говорят о том, что в ближайшее время может резко возобновиться интенсивность боевых действий на указанном направлении.