Мелитополь, 16 июля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. На всех направлениях запорожского фронта сохраняется напряжённая обстановка. Об этом 16 июля сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

РИА Новости

Он рассказал, что за минувшие сутки ВСУ 28 раз попытались обстрелять позиции российской армии, при этом главными направлениями обстрелов были Пологи, Токмак и Васильевка.

Он уточнил, что на пологовско-ореховском направлении обстановка не изменилась и украинские военные не предпринимали там активных действий, а на каменском российские артиллеристы получили высокоточные боеприпасы «Китолов-2М» и «Краснополь-М2».

«Обстановка на всех направлениях напряжённая, но, как говорят сами бойцы, это закаляет боевой дух», — написал Балицкий.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля врио губернатора Запорожской области сообщил о боестолкновениях с украинскими войсками на нескольких направлениях и участках фронта в Запорожской области. Он уточнил, ситуация остаётся напряжённой, так как противник стянул резервы к «серой зоне» своего контрудара.

До этого глава пресс-службы «Восточной» группировки войск Олег Чехов рассказал, что штурмовые подразделения поразили около десяти мест скопления живой силы украинской армии у Пятихаток на запорожском направлении. Также удалось уничтожить миномётный расчёт, танк, боевую бронемашину и две артиллерийские установки.