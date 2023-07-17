Мелитополь, 17 июля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. ВСУ усилили свою группировку на васильевском направлении в Запорожской области, интенсивность боевых действий на этом направлении может вырасти, заявил 17 июля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В районе села Пятихатки на васильевском направлении запорожского фронта произошла ротация подразделений ВСУ, а также их усиление и укрепление. Данные действия говорят о том, что на этом направлении в ближайшее время может резко возобновиться интенсивность боевых действий», — сказал Рогов РИА Новости.

Ранее 17 июля в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ потеряли до 240 военнослужащих при попытке наступать на южнодонецком и запорожском направлениях. Все попытки ВСУ наступать были отбиты. Кроме того, ВС России в минувшие сутки уничтожили склад боеприпасов ВСУ на временно оккупированной Киевом части Запорожской области.

Контрнаступление ВСУ не приносит никаких результатов, и потому Киев, чтобы сместить информационные акценты, проводит такие террористические атаки, какой являлся подрыв на Крымском мосту, отметил 17 июля в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко.