Мелитополь, 15 июля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Утром 14 июля на нескольких направлениях и участках фронта в Запорожской области произошли боевые столкновения с украинскими военными. Об этом 15 июля сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Алексей Майшев/РИА Новости Бойцы ВС России

По его словам, ситуация с зоне боевых действий напряжённая, так как ВСУ стянули резервы к «серой зоне» своего контрудара, где находятся подразделения 58 армии и батальона Судоплатова.

«Сегодня утром группа противника предприняла попытку провести разведку на севере Дорожнянки», — написал он, и указал, что по ней нанесли удар миномётами, после чего украинские войска отошли к Гуляйполю.

Балицкий уточнил, что российские войска обнаружили на ореховском направлении две украинские диверсионные группы в составе по 12 человек в каждой, двигавшиеся в сторону Степового и Пятихаток. Обе группы ликвидировали после обнаружения.

«Противник понёс существенные потери в человеческой силе и откатился назад», — добавил врио губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник пресс-службы группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что штурмовые подразделения поразили около десяти мест скопления живой силы ВСУ у Пятихаток на запорожском направлении. Он добавил, что в ходе артиллерийских ударов и контрбатарейной борьбы уничтожили миномётный расчёт, танк, боевую бронемашину и две артиллерийские установки украинской армии.