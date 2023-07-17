Москва, 17 июля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили 13 атак ВСУ на донецком направлении и две — на краснолиманском, сообщили 17 июля в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены тринадцать атак противника в районах населённых пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики», — сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, на данном направлении в минувшие сутки были уничтожены до 320 военнослужащих ВСУ, три склада боеприпасов и 11 единиц техники, отметили в ведомстве.

В свою очередь на краснолиманском направлении, помимо отражения двух атак, была пресечена деятельность двух диверсионных групп ВСУ и уничтожено до 60 военнослужащих и восемь единиц техники, сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве 17 июля заявили, что на южнодонецком и запорожском направлении ВСУ за минувшие сутки потеряли до 240 военнослужащих. Также был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области.

Кроме того, в минувшие сутки российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. На купянском направлении было уничтожено до 35 военнослужащих, на херсонском — до 40, отметили также в ведомстве.