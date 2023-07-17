ВСУ за сутки потеряли на двух направлениях до 240 военных
Конашенков: ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 240 военных
Москва, 17 июля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 240 военных и самоходку Paladin производства США, сообщил 17 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также, по его словам, на этом направлении украинские военные потеряли две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США, три гаубицы «МСТА-Б», самоходную артиллерийскую установка «Акация», а также гаубицу «Д-30».
«Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ», — дополнил Конашенков.
Днём ранее Минобороны России оценило потери противника за сутки на этих направлениях в 260 украинских военнослужащих.
Также представитель Минобороны информировал, что на донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 320 военных, успешно отражены тринадцать атак противника в районах населённых пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики.