Москва, 17 июля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 240 военных и самоходку Paladin производства США, сообщил 17 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Также, по его словам, на этом направлении украинские военные потеряли две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США, три гаубицы «МСТА-Б», самоходную артиллерийскую установка «Акация», а также гаубицу «Д-30».

«Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ», — дополнил Конашенков.

Днём ранее Минобороны России оценило потери противника за сутки на этих направлениях в 260 украинских военнослужащих.

Также представитель Минобороны информировал, что на донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 320 военных, успешно отражены тринадцать атак противника в районах населённых пунктов Берестовое, Белогоровка, Курдюмовка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики.