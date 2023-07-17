Москва, 17 июля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Российские военные на запорожском направлении поразили скопления живой силы и техники ВСУ, а также уничтожили склад боеприпасов противника. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 17 июля на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ уничтожен у населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области, уточнил он.

Скопления украинской живой силы и техники поражены у Марфополя, Новосёловки, Щербаков и Пятихаток. Деятельность диверсионно-разведывательной группы противника пресечена у населённого пункта Чаривное.

На запорожском и южнодонецком направлениях ВСУ потеряли за минувшие сутки до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, три гаубицы «МСТА-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-30, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска в минувшие сутки пытались наступать на донецком и краснолиманском направлениях. В первом случае атак было 13, во втором — две. Российские военные успешно пресекли все эти попытки.