Москва, 17 июля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России пресекли за сутки на краснолиманском направлении действия двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ, сообщил 17 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

По его словам, действия двух ДРГ противника были пресечены в районах населённых пунктов Новомихайловка в ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

За сутки на указанном направлении уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, а также две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица «Д-30».

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России за сутки 15 июля пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении. Потери украинских войск за сутки на этом направлении превысили 50 человек.