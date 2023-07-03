Москва, 3 июля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. У России есть причина надеяться на то, что зерновая сделка не будет продлена, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Об этом он 3 июля заявил корреспонденту ИА Регнум, комментируя высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что осталось не так много надежд на то, что часть договорённостей по зерновой сделке будет выполнена.

РИА Новости/Илья Наймушин

«Уже многократно говорилось о том, что зерновая сделка для России невыгодна и бессмысленна, — сказал Делягин. — Зерновая сделка крайне выгодна Турции. Поэтому она может предпринять против нас (в случае срыва сделки. — Прим. ИА Регнум) крайне враждебные и болезненные шаги. Но если мы продемонстрируем готовность защищать наши интересы, в том числе в части ограничения действий турецкого бизнеса в России, тогда этого сценария удастся избежать».

При этом Делягин усомнился в том, что Россия не сможет экспортировать зерно без соответствующей сделки. Кроме того, он заявил, что не видит проблемы в том, что ряд российских банков лишились доступа к SWIFT.

«Если честно, я не очень понимаю, в чём проблема. У нас лишь несколько крупнейших госбанков отключены от SWIFT. А все остальные имеют доступ. Более того, я потрясён тем, что российские госбанки не попытались подключиться к альтернативным SWIFT системам. Конечно, эти системы кривые и менее удобные, чем SWIFT, но они есть, и они функционируют», — сказал Делягин.

В свою очередь, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве, экономист Алексей Зубец предположил, что, скорее всего, зерновая сделка будет расторгнута. По его словам, здесь главное — не SWIFT для «Россельхозбанка».

«Кроме этого, сделка предполагала запчасти для сельхозтехники, свободу экспорта зерна, удобрений, свободу фрахта и страхования. Запад пошёл на то, чтобы были сняты санкции с экспорта продовольствия. Но при этом нет свободы фрахта, свободы страхования, нет подключения SWIFT и нет запчастей», — сказал Зубец.

Причём последнее, как подчеркнул экономист, это самая важная часть российских требований. И пока Запад не пойдёт на удовлетворение этих требований, сделки не будет.

«А он не пойдёт до тех пор, пока Украина считает, что у неё есть шансы победить Россию на поле боя», — подытожил Зубец.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, часть договорённостей по зерновой сделке до сих пор не выполнена и надежд на то, что до истечения её сроков ситуация изменится, остаётся «не так много».

Между тем газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в ЕС изучают возможность позволить «Россельхозбанку» создать дочернюю компанию, которую можно будет подключить к международной системе SWIFT для осуществления расчётов в рамках зерновой сделки.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США надеются на то, что зерновая сделка, которая «приносит выгоду всему миру», будет продлена.