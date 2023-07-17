Москва, 17 июля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Отели Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание туристов, которые задержались на полуострове из-за теракта на Крымском мосту. Об этом 17 июля заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Сергей Мальгавко/РИА Новости Вид с моря на ялтинские отели

«Все отельеры заявляют о том, что они готовы пойти навстречу и вопросы продления размещения решить для людей», — сказал он ТАСС.

Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, им всё будет оказано на безвозмездной основе, добавил Уманский.

Он также посоветовал жителям не отменять поездки на полуостров. Те, кто хочет выбрать альтернативные места отдыха, стоит обратить внимание на Абхазию и курорты Краснодарского края, заключил глава РСТ.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля в результате теракта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил, что по одной из двух веток Крымского моста могут запустить реверсивное движение.

Кроме того, туристам, опоздавшим к местам отдыха в Крыму из-за теракта на Крымском мосту, вернут деньги. Штрафовать их за опоздание не будут.

Глава РСТ Илья Уманский призвал граждан воздержаться от поездок через мост и выбрать альтернативный маршрут через новые регионы.