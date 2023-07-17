Москва, 17 июля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Туристам, опоздавшим к местам отдыха в Крыму из-за теракта на Крымском мосту, вернут деньги. Штрафовать их за опоздание не будут, сообщил 17 июля президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Набережная в Ялте

Движение по Крымскому мосту было остановлено в ночь на 17 июля из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал граждан воздержаться от поездок через мост и выбрать альтернативный маршрут через новые регионы.

«Ни о каких штрафах и ещё каких-то удержаниях [для опоздавших] речи быть не может. Деньги в полном объёме всем вернутся, беспокоиться не нужно», — приводит РИА Новости слова Уманского.

Глава РСТ посоветовал находящимся в дороге туристам поискать места на других курортах и забронировать их. Параллельно придётся востребовать деньги с уже забронированных мест в Крыму, отметил он и пообещал, что в организации помогут туристам в случае, если у них возникнут вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту после приостановки возобновлено. Автобусное сообщение из Крыма тоже восстановлено, часть пути пассажирам придётся проделать на электричке. Керченская паромная переправа возобновила работу после приостановки, связанной с ЧП. В штатном режиме работают пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп, соединяющие Крым с Херсонской областью.