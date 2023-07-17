Симферополь, 17 июля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. По одной из двух веток Крымского моста могут запустить реверсивное движение. Об этом 17 июля сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Если будет возможность возобновить движение, то для нас это будет хорошей новостью, чтобы хотя бы в реверсном движении», — сказал Константинов.

Он отметил, что по одной ветке моста сейчас принимается техническое решение.

По его словам, как только завершится предварительное обследование повреждённой части моста, будет скоординирован точный план действий.

Как сообщало ИА Регнум, в результате теракта пострадала семья из Белгородской области, ехавшая по мосту на автомобиле. Мужчина и женщина погибли на месте, их 14-летняя дочь госпитализирована. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками. В результате повреждено автодорожное полотно.