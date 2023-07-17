Москва, 17 июля, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Террористический киевский режим принял решение об атаке на Крымский мост при непосредственном участии Великобритании и США. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 17 июля в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС

По её словам, режим в Киеве — не просто террористический, он обладает всеми признаками международной организованной преступной группировки. Руководят террористической огосударствленной структурой США и Великобритания.

«Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Кубани. В результате повреждена одна из секций моста, погибли два человека. Погибшие — муж и жена из Белгородской области, они вместе с дочерью ехали по мосту на автомобиле. Девочка госпитализирована.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.