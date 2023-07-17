Москва, 17 июля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы организовали теракт на Крымском мосту, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила 17 июля пресс-служба Следственного комитета России.

Сергей Мальгавко/ТАСС Вид на Крымский мост 17.07.2023

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье о совершении террористического акта (ст. 205 УК РФ), назначены необходимые экспертизы. По данным следствия, в ночь на 17 июля спецслужбы Украины, совершив теракт, повредили одну из секций Крымского моста.

В результате теракта погибли гражданские лица — мужчина и женщина, которые ехали по мосту на легковом автомобиле. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

«Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооружённых формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», — заявили в СКР.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее о совершении теракта на Крымском мосту проинформировал Национальный антитеррористический комитет (НАК) России. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ЧП произошло в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края.