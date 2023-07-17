Симферополь, 17 июля, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Железнодорожное сообщение после ЧП на Крымском мосту возобновлено, сообщили 17 июля в оперштабе Крыма.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Поезд «Симферополь-Москва» отправился в сторону Краснодарского края», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Там отметили, что поезд простоял более пяти часов.

Как передавало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели семейной пары. Семья ехала на автомобиле, мужчина и женщина погибли на месте, их 14-летнюю дочь госпитализировали, её состояние оценивается как средней тяжести.

В свою очередь глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал террористический режим Киева. Киевский террористическим режим может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, добавил он.