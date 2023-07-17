Симферополь, 17 июля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковала Украина.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост», — написал он в Telegram-канале.

В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода является исключительно гражданским объектом, отметил он.

«Но террористов это никогда не останавливало», — добавил Константинов.

Киевский террористическим режим может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

К месту ЧП отправлена группа следователей СКР. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели семейной пары в результате ЧП. Семья ехала на машине, мужчина и женщина погибли, их 14-летняя дочь доставлена в реанимацию.

Напомним, что ранее Киев атаковал Крымский мост 8 октября 2022 года. Тогда взорвался грузовик, в котором было закамуфлировано взрывное устройство. В результате теракта погибли четыре человека. Автомобильное движение по мосту было полностью открыто после ремонта 23 февраля, более чем на месяц раньше намеченного срока.