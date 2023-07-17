Симферополь, 17 июля, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Спецгруппа следователей выехала на Крымский мост из-за чрезвычайного происшествия. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили в Главном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Руководство Главного следственного управления СК РФ, специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей <…> и следователи-криминалисты выехали для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК по региону.

В ночь на 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В связи с произошедшим движение по мосту было приостановлено.

Как передавало ИА Регнум, после заявлений Аксёнова губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал россиян не планировать проезд через Крымский мост. Вместо этого он посоветовал гражданами использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Позднее компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс» сообщила об изменении в расписании движения поездов по Крымскому мосту в связи с чрезвычайным происшествием.