Симферополь, 17 июля, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту временно приостановлено в связи с ЧП. Об этом сообщил Telegram-канал компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс» 17 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Из-за ЧП на Крымском мосту возможны изменения в движении поездов «Таврия», следующих в Крым и из Крыма. Создан оперативный штаб, который в короткие сроки будет решать все возникающие задачи», — говорится в распространённом сообщении.

Ранее РИА Новости со ссылкой на центр поддержки компании «Российские железные дороги» сообщило, что поезда из Республики Крым в Краснодарский край следуют согласно расписанию.

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил об остановке движения по Крымскому мосту в связи с ЧП в районе 145-й опоры со стороны соседнего региона. Аксёнов уточнил, что на месте происшествия работают специальные службы, предпринимаются действия для скорейшего восстановления ситуации.

Позднее, как передавало ИА Регнум, советник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал россиян не планировать проезд через Крымский мост в связи с чрезвычайным происшествием. Он также призвал граждан использовать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы России.