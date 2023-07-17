Симферополь, 17 июля, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после заявлений главы Крыма Сергея Аксёнова призвал не планировать проезд через Крымский мост в связи с ЧП.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«В связи со сложившейся ситуацией прошу жителей и гостей Краснодарского края не планировать проезд через Крымский мост», — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

По его словам, если поездка действительно необходима, то рекомендуется выбрать альтернативный маршрут через новые регионы Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об остановке движения транспорта по Крымскому мосту в связи с чрезвычайным происшествием. Он отметил, что ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Позднее советник главы региона Олег Крючков сообщил об открытии горячей линии для оказания помощи туристам. По его словам, в ближайшее время будет разработан сухопутный маршрут через новые российские регионы.